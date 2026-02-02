El Gobierno nacional puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, en el marco de la implementación del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida impactará en las próximas facturas de electricidad y alcanza a todos los usuarios residenciales, incluidos aquellos que generan energía propia e inyectan excedentes a la red.

El nuevo esquema unifica los beneficios que anteriormente se distribuían según los niveles 1, 2 y 3 de la segmentación tarifaria. El objetivo oficial es concentrar la asistencia en los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, garantizando un bloque básico de consumo a precios reducidos.

La decisión fue formalizada a través de las Resoluciones 21/2026 y 22/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas este jueves en el Boletín Oficial. A partir de este cambio, las facturas también reflejarán los aumentos mensuales derivados del ajuste inflacionario previsto para el sector.

En cuanto al consumo subsidiado, el esquema establece topes diferenciados según la estacionalidad. Durante los meses de mayor demanda —enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre— el límite será de 300 kWh mensuales, mientras que en los meses de menor consumo —marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre— el tope se reducirá a 150 kWh.

Además, la normativa contempla para todo 2026 una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre el precio del consumo base, que se suma al descuento general aplicado sobre el Precio Estacional de la Electricidad (PEST). Por último, se confirmó que las Entidades de Bien Público y los Clubes de Barrio recibirán el subsidio sobre el 100% de su consumo, sin límites por bloques. Las distribuidoras tendrán cinco días para publicar los nuevos cuadros tarifarios en medios de circulación masiva.

