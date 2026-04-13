El Gobierno nacional avanzará con un nuevo esquema de recorte del gasto que alcanzará a todos los ministerios, en línea con su política de equilibrio fiscal. La iniciativa contempla una revisión integral de las partidas asignadas a cada cartera, con el objetivo de reducir erogaciones y mejorar la eficiencia del Estado.

Ads

Según se definió, el ajuste tendrá un plazo concreto de implementación, lo que marca una aceleración en la estrategia oficial para achicar el tamaño del gasto público. La decisión se enmarca en un plan más amplio que ya viene aplicándose desde el inicio de la gestión, con recortes en distintas áreas y reorganización de estructuras estatales.

El proceso implicará que cada ministerio deba revisar sus programas, contratos y funcionamiento interno para detectar posibles ahorros. La idea es avanzar en una reducción homogénea, evitando excepciones significativas entre las distintas áreas del Gobierno.

Ads

Esta política se articula con el Presupuesto 2026, que ya prevé menores recursos en términos reales para la mayoría de las áreas del Estado, consolidando el rumbo de ajuste fiscal.

Con este nuevo paso, la administración busca reforzar su objetivo de sostener el superávit y continuar con la reducción del gasto público, una de las principales banderas económicas de la actual gestión.

Ads

Puede interesarte