El Gobierno oficializó un incremento del 16,8% en el salario mínimo, vital y móvil, que se aplicará en diez tramos hasta agosto de 2026. Con esta decisión, el ingreso básico para los trabajadores mensualizados pasó en noviembre de $322.200 a $334.800, y llegará a $376.600 al finalizar el esquema. La medida se tomó luego de que fracasaran las negociaciones entre gremios y empresarios en el Consejo del Salario.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que el salario mínimo cerrará 2025 con una suba del 19,69%, muy por debajo de la inflación acumulada hasta octubre, que alcanzó el 31,3%. Según estimaciones oficiales, el nuevo piso impactará en más de seis millones de trabajadores formales y servirá como referencia para los ingresos del sector informal, que representan alrededor del 40% del mercado laboral.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, definió el aumento mediante laudo luego de que la reunión del 26 de noviembre no lograra consensuar una cifra entre los representantes sindicales y los empresarios. Los gremios habían planteado llevar el salario mínimo a $736.000, un monto que finalmente fue descartado por el Ejecutivo.

El esquema establecido fija los nuevos valores de forma escalonada: en diciembre el mínimo será de $334.800; en enero, $341.000; y en febrero alcanzará los $346.800. Para marzo, el haber básico se ubicará en $352.400, mientras que en abril subirá a $357.800. En mayo llegará a $363.000; en junio, a $367.800; y en julio alcanzará los $372.400. Finalmente, en agosto de 2026, cerrará en $376.600. Para los trabajadores jornalizados, la hora irá desde los $1642 en noviembre hasta los $1883 en el último tramo.

La actualización también repercute en la prestación por desempleo. Según lo dispuesto, el beneficio será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto percibido por el trabajador en los seis meses previos al despido. Además, se fija un piso equivalente al 50% del salario mínimo vigente y un tope del 100%, ajustándose automáticamente con cada tramo de aumento.

Con este esquema, el Gobierno busca dar previsibilidad a los ingresos básicos mientras continúa la discusión por el poder adquisitivo. Sin embargo, la distancia entre la actualización salarial y la inflación mantiene abierta la tensión entre sindicatos y autoridades laborales, que volverán a encontrarse en los próximos meses para evaluar el impacto real del ajuste.

