La medida fue oficializada a través del Decreto 171/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece un nuevo plazo de 60 días hábiles administrativos para que las jurisdicciones que aún no se sumaron puedan manifestar su intención de participar.

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El esquema, creado en noviembre de 2024, apunta a facilitar el “saneamiento” de las finanzas provinciales mediante la cancelación total o parcial de deudas entre el Estado nacional y los distritos. Para ello, contempla distintos mecanismos como compensaciones, conciliaciones y acuerdos bilaterales que permitan saldar obligaciones cruzadas.

Entre las alternativas previstas, se incluye la posibilidad de cancelar saldos mediante la afectación de recursos de coparticipación o incluso a través de la transferencia de bienes nacionales, como inmuebles, empresas o rutas.

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Desde el Ejecutivo señalaron que ya se firmaron convenios con varias jurisdicciones y que el sistema permitió avanzar en el ordenamiento fiscal, aunque remarcaron la necesidad de extender los plazos para que más provincias puedan incorporarse al régimen.

Actualmente, algunas de las jurisdicciones más importantes (como la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero) no adhirieron al esquema, que ya tuvo dos prórrogas desde su creación.

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El Gobierno también fijó que la documentación técnica que respalde las deudas a incluir podrá presentarse hasta el 31 de diciembre de 2027.