El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones del Estado para obras, bienes y servicios, con el objetivo de impedir la participación de empresas asociadas a prácticas corruptas.

A partir de los cambios, quedarán excluidas de los procesos de contratación aquellas firmas que registren “conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas”. En ese marco, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en los listados de empresas inhabilitadas elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde el Ejecutivo remarcaron que la contratación pública debe desarrollarse bajo criterios de “integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”, y señalaron que hasta ahora no existían mecanismos sistemáticos para corroborar esas listas internacionales al momento de adjudicar contratos.

El decreto sostiene que la corrupción “deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta la calidad de los servicios que presta el Estado y conduce al uso ineficiente de los recursos”, con impacto directo sobre el crecimiento y el desarrollo económico del país.

Además, el texto subraya que el Estado argentino debe adoptar medidas administrativas, civiles o penales para prevenir y sancionar el cohecho, incluyendo la exclusión o inhabilitación de empresas en procedimientos de selección para contratos públicos.

La decisión se inscribe en la agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei, que combina un endurecimiento de las reglas de contratación con el avance de privatizaciones y concesiones en sectores clave de la infraestructura y los servicios públicos durante el inicio de 2026.

Fuente: TN