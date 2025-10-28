El Gobierno se prepara para convocar sesiones extraordinarias en el Congreso con el fin de tratar dos iniciativas centrales de su plan de gestión: la reforma previsional y la reforma laboral. Ambas propuestas se encuentran en una etapa avanzada de elaboración y podrían ser enviadas al Parlamento en las próximas semanas.

Desde el Ejecutivo sostienen que las medidas buscan modernizar los sistemas de jubilaciones y empleo, con el propósito de garantizar mayor sostenibilidad fiscal y generar condiciones para la creación de trabajo formal. Los proyectos fueron elaborados en el marco de la Mesa Federal, integrada por funcionarios, legisladores, empresarios y representantes sindicales.

La convocatoria a extraordinarias podría concretarse antes del inicio del nuevo período legislativo, en un intento por acelerar el debate y evitar demoras derivadas del calendario político. La intención del oficialismo es asegurar que las reformas sean discutidas con el actual equilibrio parlamentario.

En paralelo, el Gobierno trabaja en la búsqueda de acuerdos con distintos sectores políticos y con gobernadores del peronismo no kirchnerista, con el fin de garantizar respaldo en ambas cámaras. La estrategia apunta a consolidar una mayoría que permita avanzar con las transformaciones estructurales sin depender de un solo bloque.

Las reformas previsional y laboral forman parte de un paquete más amplio que incluye cambios tributarios y de legislación penal, todos orientados a profundizar la política de ajuste del gasto público y fomentar la competitividad del sector privado.

Fuente: TN.