El Gobierno nacional analiza otorgar compensaciones a los gobernadores que manifiestan reparos frente a algunos artículos de la Reforma Laboral, en particular aquellos vinculados a modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable que impacta directamente en la recaudación provincial.

De acuerdo a lo que trascendió, varios mandatarios aliados no ocultan sus diferencias y reclaman cambios ante el efecto fiscal de la iniciativa. En ese contexto, en la Casa Rosada se debate una estrategia para “compensar” a las provincias y así asegurar los votos necesarios en el Congreso.

El tema será eje de una reunión de la mesa política convocada para esta mañana por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se pondrán sobre la mesa soluciones puntuales para cada distrito. Sin embargo, no hay unanimidad: mientras un sector propone atender los reclamos, otro rechaza ceder y sostiene que las provincias terminarán beneficiándose con el impacto económico de la reforma.

La discusión se da bajo la atenta mirada del ministro de Economía, Luis Caputo, quien participará del intercambio y tendrá un rol clave en la definición del esquema fiscal.

En paralelo, el Poder Ejecutivo aceita la negociación legislativa con un equipo integrado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros referentes, con el objetivo de alinear posiciones y avanzar hacia un nuevo triunfo parlamentario.

