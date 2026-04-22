El Gobierno nacional envió hoy al Senado el proyecto de reforma electoral, tras definir su versión final, por decisión del presidente Javier Milei, con el objetivo de modificar de manera integral el sistema político y electoral.

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La iniciativa incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el endurecimiento de los requisitos para la creación y sostenimiento de partidos políticos, la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral, la modificación del sistema de Boleta Única de Papel, la prohibición de contratar asesores extranjeros y cambios en la designación de los parlamentarios del Mercosur.

El proyecto avanza sobre la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establece nuevas condiciones para su funcionamiento. En el caso de los partidos de distrito, exige afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, con un tope de dos millones de electores. Para los partidos nacionales, eleva a diez los distritos con personería vigente y fija un piso de afiliados del 0,1% del padrón nacional. Además, incorpora causales más estrictas de caducidad, como no alcanzar al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales consecutivas.

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En el plano electoral, el texto deroga formalmente el régimen de PASO y habilita a cada partido a definir sus candidaturas mediante mecanismos internos propios. A su vez, incorpora un sistema de avales ciudadanos para oficializar listas, que deberán ser equivalentes al piso de afiliados requerido y gestionarse a través de una plataforma digital de la Cámara Nacional Electoral con validación de identidad.

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Respecto a la Boleta Única de Papel, se incorpora un casillero que permite votar todas las categorías de una agrupación con una sola marca. También se ordena el esquema de adhesiones entre listas nacionales y distritales, se fijan audiencias para aprobar diseño, imágenes y símbolos, y se mantiene la opción de simultaneidad electoral con las provincias.

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En relación con Ficha Limpia, el proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. Asimismo, se crea un Registro Público de Ficha Limpia en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral.

En materia de financiamiento, se mantienen los aportes estatales para el funcionamiento de los partidos, pero se introducen mayores controles: se fijan topes del 35% por persona para aportes, se exige la rendición semanal de aportes privados y se refuerza la fiscalización de cuentas bancarias y publicidad. También se crea un registro de cuentas oficiales en redes sociales y se obliga a incluir el material audiovisual en las rendiciones.

El texto prohíbe que las agrupaciones políticas contraten servicios de personas extranjeras y establece restricciones para quienes no estén habilitados a aportar financiamiento, incluyendo la posibilidad de que la Justicia Electoral ordene la baja de contenidos o gastos.

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Finalmente, el proyecto modifica de manera transitoria la elección de los parlamentarios del Mercosur: dejarán de ser elegidos por voto directo y pasarán a ser designados entre legisladores del Congreso hasta la definición de un “Día del Mercosur Ciudadano”. Además, se establece que no percibirán otra remuneración que la correspondiente a su banca nacional y solo cobrarán viáticos vinculados a su función.

Fuente: con información de TN