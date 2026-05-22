El Gobierno nacional resolvió transferir $580.000 millones al PAMI en medio del conflicto que la obra social mantiene con clínicas, sanatorios, médicos y farmacias por atrasos en los pagos y dificultades financieras que vienen afectando distintas prestaciones en todo el país.

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La asistencia extraordinaria apunta a reforzar el funcionamiento operativo del organismo y aliviar la situación de los prestadores, que desde hace semanas reclaman una regularización de las deudas acumuladas y una actualización de aranceles para continuar brindando servicios.

En los últimos meses, distintos sectores vinculados al sistema de salud habían advertido sobre la posibilidad de reducir prestaciones o suspender servicios debido al atraso en los pagos. El conflicto tomó especial visibilidad luego de reclamos realizados por médicos de cabecera y entidades que trabajan con afiliados del PAMI.

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Según trascendió, parte de los fondos estarán destinados a cubrir compromisos pendientes con clínicas, farmacias y centros médicos que atienden a jubilados y pensionados. La situación generó preocupación entre afiliados por posibles demoras en turnos, dificultades para acceder a medicamentos y problemas en la continuidad de tratamientos.

El PAMI brinda cobertura médica a cerca de cinco millones de jubilados y pensionados y depende en gran parte de transferencias del Estado nacional para sostener su estructura financiera y el pago de prestaciones en todo el país.

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Desde el Gobierno sostienen que la asistencia permitirá estabilizar el sistema y garantizar la continuidad de la atención mientras avanzan negociaciones con distintos sectores prestadores. Sin embargo, entidades médicas y cámaras del sector continúan reclamando soluciones de fondo para evitar nuevos conflictos financieros en los próximos meses.

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