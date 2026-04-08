El ministro de Salud, Mario Lugones, confirmó la iniciativa a través de redes sociales, luego de un posteo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según explicó el funcionario, la normativa actual generó obstáculos en el acceso a tratamientos oportunos y en las internaciones, dejando situaciones sin resolver durante años.

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“La ley vigente generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto”, sostuvo Lugones, quien remarcó que la nueva propuesta busca permitir una intervención más rápida del sistema de salud, con criterios más claros.

El proyecto se elaboró a partir del relevamiento de aportes de familiares, profesionales de la salud y especialistas, quienes señalaron problemas concretos en la práctica diaria.

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ENVIAREMOS AL CONGRESO UNA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL



La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que… https://t.co/AARVs08QNt — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) April 7, 2026

Entre los principales cambios, se propone reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Además, se redefine el criterio de riesgo, enfocándolo en situaciones que impliquen peligro para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, con evaluación de antecedentes.

En cuanto a las internaciones, la iniciativa habilita que un médico psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria en casos de urgencia, decisión que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.

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El texto también reconoce que el cierre de hospitales psiquiátricos no siempre resulta viable, por lo que plantea el desarrollo de una red de atención con distintos niveles de complejidad. En ese sentido, se prevé habilitar internaciones en hospitales generales para casos leves, mientras que los establecimientos especializados quedarían reservados para cuadros graves.

La iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas, donde comenzará su tratamiento legislativo en medio del debate sobre el funcionamiento del sistema de salud mental en Argentina.