El Gobierno nacional enviará al Congreso el acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos para que sea tratado durante el período de sesiones ordinarias que comenzará en marzo. La iniciativa forma parte de la estrategia de alineamiento político y económico con la administración de Donald Trump y apunta a consolidar un nuevo marco de comercio e inversiones entre ambos países.

El anuncio fue realizado desde Washington por el canciller Pablo Quirno, quien confirmó la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco tras meses de negociaciones técnicas con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Una vez cumplidos los pasos formales entre ambas administraciones, el texto será remitido al Parlamento argentino.

En la Casa Rosada sostienen que el tratamiento del acuerdo se dará en paralelo con la adhesión de la Argentina al Consejo de la Paz, una iniciativa impulsada por Trump y anunciada durante el Foro de Davos. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que el entendimiento con Estados Unidos contiene puntos sensibles que generan reparos dentro del propio gabinete y que, en caso de ser aprobado, su aplicación será gradual.

Mientras tanto, el Gobierno avanza con otros frentes comerciales: en los próximos días enviará también a la Cámara de Diputados el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con la intención de iniciar su debate durante las sesiones extraordinarias de febrero. En el entorno del presidente aseguran contar con los votos necesarios para lograr su sanción en ambas cámaras.

Respecto del acuerdo con Estados Unidos, en Nación advierten que varios compromisos asumidos son de “compleja aplicación”. Señalan que algunas cláusulas implican modificar procedimientos internos, reforzar controles y coordinar a distintos organismos del Estado, lo que podría demorar su implementación plena incluso después de la aprobación legislativa.

Uno de los puntos más delicados es la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. En el Ejecutivo admiten que aún no está definido qué estándar internacional se adoptará ni si se replicará el esquema estadounidense basado en la sección 307 de la Tariff Act, aplicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), o si se creará un nuevo sistema de control aduanero.

También genera dudas el capítulo vinculado a la propiedad intelectual, que plantea la necesidad de “cambios estructurales” alineados con el informe especial 301 de la USTR. Por el momento, en la Casa Rosada descartan avanzar en el corto plazo con modificaciones a la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (24.481).

Pese a las tensiones, el Gobierno confía en que el acuerdo impulse la llegada de inversiones en sectores estratégicos como litio, uranio, petróleo, gas, energía hidroeléctrica e inteligencia artificial. En ese marco, el canciller Quirno firmó además un memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre minerales críticos.

En paralelo, el presidente Javier Milei tiene previsto viajar la próxima semana a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, en una nueva señal de sintonía política con la administración estadounidense y de respaldo al rumbo económico que impulsa el Ejecutivo.