A pocos días de las elecciones, el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la campaña. La salida de José Luis Espert de la lista bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) no logró ordenar el escenario político interno, y en su lugar dejó una serie de conflictos que exponen la fragilidad de la estructura libertaria en el principal distrito del país.

El reemplazo del economista, forzado por el escándalo por sus vínculos con el empresario condenado por narcotráfico Fred Machado, derivó en una disputa legal y política en torno a quién debía encabezar la boleta. La insistencia de Javier Milei en mantener a Karen Reichardt —actriz y modelo que ocupaba el segundo puesto por decisión directa del Presidente— desató tensiones dentro del propio espacio, que ya anticipaba un fallo adverso de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El escenario finalmente se confirmó: pese a las apelaciones del Gobierno, la Justicia electoral resolvió que Reichardt debía quedar como primera candidata, aplicando la Ley de Paridad de Género (27.412), que establece que los reemplazos deben realizarse respetando el género del candidato saliente. Además, la demora en la definición dejó al oficialismo ante un problema logístico imposible de revertir: las boletas ya están impresas con el nombre de Espert, y no habrá tiempo material para reimprimirlas antes de los comicios.

La situación generó malestar en el comando de campaña libertario bonaerense, donde varios dirigentes consideraban que Reichardt no debía continuar en la lista. “Todo el intento de relanzar la campaña en Buenos Aires quedó enredado en esta discusión”, admiten en el entorno presidencial.

El problema trasciende lo jurídico. En un escenario de caída en las encuestas y creciente desconfianza social tras el escándalo de Espert, la imagen de Milei muestra un retroceso frente al peronismo en el conurbano, según las últimas mediciones internas. A esto se suma la confusión que podría generar el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, que debutará en Buenos Aires el 26 de octubre: quienes apoyen al Gobierno deberán marcar el casillero con el nombre de Espert para votar a LLA, a pesar de su renuncia.

En este contexto, los actos de campaña se redujeron al mínimo. La incertidumbre sobre los nombres en las listas paralizó incluso los debates televisivos, mientras el oficialismo evita exponer a Reichardt en actos o medios.

El caso Espert, que comenzó como una crisis puntual, se transformó en un símbolo de las dificultades del Gobierno para ordenar su frente político y encarar una campaña unificada. Con apenas dos semanas por delante, la apuesta de Milei y su entorno es retomar la iniciativa y cerrar filas en torno a una narrativa de estabilidad y liderazgo, aunque el daño interno ya parece estar hecho.

Fuente: TN.