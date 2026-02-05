La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, puso en vigencia la Disposición N°20/2026, que establece un nuevo protocolo para fortalecer la vigilancia y el régimen de sanciones contra buques de bandera extranjera que operen de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

La medida busca optimizar la protección de los recursos marinos frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), asegurando la soberanía nacional sobre la plataforma continental mediante estándares técnicos claros y verificables para la detección de infracciones.

A partir de la nueva normativa, se establecen presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques. Se considerará infracción cuando una embarcación extranjera navegue a una velocidad inferior a 6 nudos realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca; en el caso de los buques poteros, especializados en la captura de calamar, la presunción operará si navegan a 2 nudos o menos sin justificación válida. El control se apoyará en el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, utilizando registros satelitales y electrónicos como evidencia de alta precisión.

La disposición contempla además garantías para el debido proceso, ya que los capitanes de los buques podrán presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos o partes de avería, con el fin de justificar sus maniobras y movimientos.

La iniciativa se enmarca en el Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar de manera preventiva ante la posibilidad de daños graves al ecosistema marino, incluso cuando no exista certeza científica absoluta al momento de la detección de una posible infracción.

