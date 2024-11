Desde hoy, el Gobierno deja de cobrar el 95% del impuesto PAIS para las importaciones. La resolución fue dictada por el ARCA (ex AFIP) y tiene vigencia desde este lunes, a pesar de que será publicada mañana en el Boletín Oficial.

Según informaron desde el organismo, la medida contempla el plazo de 30 días establecido por el Banco Central para el acceso al Mercado de Cambios y la fecha de vigencia del impuesto PAIS, que es hasta el 22 de diciembre inclusive.

Lo que ocurre es que el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se puede pagar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, y dentro de ese tiempo se eliminará por completo el gravamen. Por lo tanto, Aduana ya no hace la retención del 95% porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

“En consecuencia, para los despachos de importación oficializados desde hoy, no se debe realizar el pago a cuenta del impuesto PAIS”, informaron desde el ARCA. También adelantaron que dictarán una resolución general -con vigencia desde esta medianoche- en la que dejarán sin efecto la obligación del pago a cuenta del 95% del impuesto PAIS para las importaciones.

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria -o PAIS- recarga con 30% el valor al que se accede al dólar oficial. Está vigente hasta el 23 de diciembre, por la Ley 27.541 del 2019, sumadas a las percepciones de Ganancias que encarecen 60% ese tipo de cambio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que no será reemplazado por otro tributo el 24 de diciembre, lo que repercutirá en un menor gasto para quienes realizan consumos en moneda extranjera. Sin embargo, el funcionario aseguró que el dólar solidario o tarjeta “va a seguir algo más alto que el oficial”, debido a que continuará vigente la percepción del 30% a cuenta de Ganancias.

Cuánto cotizará el dólar tarjeta con el fin del impuesto PAIS

Con el fin del impuesto PAIS, la compra de dólar oficial para atesoramiento y gastos en el exterior será más accesible desde el 24 de diciembre. Desde esa fecha, el recargo aplicado al dólar tarjeta disminuirá al 30%, correspondiente únicamente a la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Hoy, el dólar tarjeta o dólar solidario incluye un recargo del 30% por el impuesto PAIS y otro 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias.

El dólar solidario es la opción para acceder a divisas al valor oficial en la Argentina con el cupo de US$200 mensuales y por persona que tiene una docena de restricciones. Se trata de la suma del precio del dólar oficial, más un 60% conformado por los impuestos PAIS (30%) y la retención de 30% en concepto de anticipo de Ganancias.

El dólar tarjeta tiene las mismas retenciones que el solidario, por lo que el recargo también llega al 60%. Este es el tipo de cambio que rige para todas las transacciones (compra de bienes o servicios vía tarjeta de crédito o débito) en el exterior, incluidos Netflix o Spotify.

Si el valor del dólar oficial quedara sin cambios, a finales de diciembre y con la eliminación del impuesto PAIS, este valor se reduciría a unos $1331,20.

El impuesto PAIS es un tributo que se abona cuando se realizan compras de moneda extranjera para ahorro, para pagar servicios en el exterior o para quienes utilicen la tarjeta de crédito o débito para cancelar consumos en divisa extranjera.

Para estos casos, establece un recargo del 30% que forma parte de las cotizaciones del dólar ahorro, el dólar tarjeta, mientras que para los servicios digitales la alícuota es de 8%.

Esta situación cambiará a partir del 24 de diciembre de 2024. La vigencia del impuesto PAIS se extiende hasta el 23 de diciembre, por la ley 27.541 del 2019. Así, el dólar solidario tendrá una rebaja de 30 puntos.