El Gobierno nacional dispuso una reducción impositiva para facilitar la llegada de material editorial extranjero a la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con el objetivo de impulsar la participación internacional.

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La medida, oficializada a través de un decreto, elimina el pago de aranceles, IVA, impuestos internos y otras tasas a libros y materiales vinculados que ingresen desde el exterior exclusivamente para el evento.

El beneficio alcanza no solo a libros, sino también a atlas, publicaciones musicales y elementos complementarios como catálogos, videos o material promocional de los stands. Además, contempla que esos productos puedan ser vendidos durante la feria sin algunas de las cargas impositivas habituales.

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La disposición fija un límite: cada país participante podrá ingresar mercadería con estas ventajas por un valor de hasta USD 15.000.

Desde el Gobierno señalan que la iniciativa apunta a reforzar el carácter internacional de la feria, promoviendo el intercambio cultural y facilitando el acceso del público a producciones editoriales de distintos países.

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El evento se realizará entre el 21 de abril y el 11 de mayo en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, y es considerado uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispanohablante.

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