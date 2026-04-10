El Banco Central de la República Argentina dispuso la eliminación de los límites que regían para extraer efectivo en el exterior con tarjetas emitidas en el país. Hasta ahora, los usuarios solo podían retirar montos reducidos por operación, lo que restringía el acceso a dinero durante viajes.

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En concreto, la normativa anterior establecía un tope de hasta 50 dólares por extracción, que podía ampliarse a 200 en algunos destinos, pero con la nueva disposición esos límites quedaron sin efecto.

La decisión quedó formalizada a través de una comunicación oficial del organismo y elimina por completo la restricción cuantitativa para los adelantos en efectivo con tarjeta en el exterior. Es decir, ya no habrá un monto máximo fijado por regulación, aunque seguirán vigentes los límites propios de cada tarjeta.

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El cambio se enmarca en un paquete más amplio de medidas que buscan flexibilizar el mercado de cambios, con modificaciones también para exportadores, empresas y operaciones financieras.

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