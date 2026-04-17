La decisión, publicada en el Boletin Oficial, fue formalizada a través de normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), actual RENAR, y elimina la obligación de presentar permisos otorgados por municipios para avanzar con registros, habilitaciones y otras gestiones administrativas relacionadas con armas y materiales controlados.

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Según se desprende de la normativa, la exigencia de habilitaciones locales generaba una superposición de controles y demoras en los trámites, debido a la diversidad de criterios entre municipios. En ese sentido, el Gobierno consideró que se trataba de una carga administrativa redundante que dificultaba la actividad del sector.

La medida alcanza a un amplio universo de actores, como distribuidores mayoristas y minoristas, talleres de reparación, fábricas de armas, fabricantes de municiones, depósitos y entidades de tiro, entre otros.

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No obstante, desde el Ejecutivo aclararon que la eliminación de este requisito no implica una liberación total de controles. Los usuarios deberán seguir cumpliendo con las normas de seguridad vigentes y con las regulaciones establecidas a nivel nacional, provincial y municipal para el desarrollo de sus actividades.

El Gobierno también avanzó en otras flexibilizaciones, como la eliminación de reinscripciones anuales y tasas periódicas para distintos usuarios del sistema, en un intento por simplificar el esquema regulatorio del mercado legal de armas.

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