La disposición, que había sido incorporada al texto original durante el tratamiento en el Senado y generó un fuerte rechazo dentro de los bloques aliados del oficialismo y por parte de dirigentes sindicales, proponía cambios al régimen de licencias por enfermedad y accidentes no laborales, reduciendo porcentajes del salario que el trabajador debía percibir durante esos períodos.

El artículo proponía modificar el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que cuando un trabajador se incapacite por un accidente o enfermedad ajeno al trabajo, podría cobrar sólo una parte de su salario: 50% si se trataba de una actividad voluntaria y riesgosa, o 75% en otros casos durante plazos de tres o seis meses dependiendo de si tenía cargas de familia.

Esa modificación representaba una ruptura con el régimen vigente, que asegura el 100% de la remuneración durante la licencia en casos de enfermedad o accidente, y fue percibida como una rebaja de derechos laborales por la oposición y sectores gremiales.

La eliminación del artículo 44 fue acordada por el oficialismo ante el rechazo expreso de bloques aliados como el PRO, la Unión Cívica Radical y agrupaciones provinciales, que habían advertido que no acompañarían la iniciativa mientras ese punto se mantuviera en el texto.

La modificación se formalizará en la reunión plenaria de comisión de la Cámara de Diputados que emitirá el dictamen del proyecto, con la intención de garantizar su tratamiento en sesión este jueves. Luego de la votación en Diputados, lo esperado es que el proyecto reformulado regrese al Senado para su aprobación definitiva antes de que concluyan las sesiones extraordinarias que finalizan a fines de febrero.

Con la eliminación del artículo que había trabado la discusión, el Gobierno apuesta a que la Cámara baja pueda aprobar la reforma laboral sin mayores contratiempos.

La decisión del Ejecutivo refleja la prioridad política de avanzar con la reforma laboral en un contexto de amplia agenda legislativa, donde otros puntos del proyecto también habían generado debate, como la extensión de la jornada laboral o el cálculo de indemnizaciones.

La estrategia del Gobierno muestra la urgencia por consolidar un paquete de reformas que, según la Casa Rosada, modernizará el mercado laboral argentino y fomentará la formalización del empleo.