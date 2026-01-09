La Oficina del Presidente de la República Argentina informó que se dispuso una medida de congelamiento administrativo de activos relacionados con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el país.

La decisión se tomó a partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior y en el marco de una investigación local desarrollada por la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que integra la Comunidad de Inteligencia Nacional. Según se detalló, se reunieron elementos suficientes para avanzar con esta acción en cumplimiento de la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo señalaron que, si bien el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó este fenómeno criminal como uno de sus objetivos estratégicos junto al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, son pocas las jurisdicciones a nivel mundial que han aplicado medidas concretas de congelamiento en este tipo de casos.

En ese sentido, la medida adoptada por la Argentina representa un precedente de relevancia internacional, al convertirse en la primera acción de estas características aplicada en Latinoamérica, en estricto cumplimiento de los estándares internacionales y dentro de las facultades conferidas a la UIF.

El comunicado oficial remarca que la decisión responde a una política clara de concentrar los recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional, con el objetivo de proteger la integridad del sistema económico y financiero.

Finalmente, el presidente Javier G. Milei reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, asegurando que el sistema financiero argentino no será utilizado como herramienta para el desarrollo ni la consolidación de estructuras criminales.