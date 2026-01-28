El Gobierno anunció la disolución del comité del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) encargado de calificar las películas según la edad del público. La decisión fue comunicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la medida apunta a retirar al Estado de la supervisión de contenidos culturales.

La resolución quedó plasmada en el Decreto 50/26, publicado este martes, que disuelve la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, responsable de hacer cumplir el Régimen de Calificación de Películas. “Sacamos al Estado del medio que nada tiene que hacer supervisando lo que vemos”, afirmó el funcionario.

Cambios clave en la calificación y el rol de las familias

Sturzenegger explicó que, si un productor declara su película como apta solo para mayores (la categoría más restrictiva), no habrá revisión estatal: se utilizará esa calificación de forma directa. En el caso de films que busquen habilitación para menores, se aceptará la clasificación del país de origen y el INCAA solo intervendrá si la obra carece de calificación o si existen motivos para revisarla a posteriori.

Entre los cambios destacados, el decreto habilita que niños y adolescentes puedan ver películas de cualquier categoría si están acompañados por al menos uno de sus padres o tutores, ampliando el criterio previo. “Deja de ser el Estado el que dice qué podés ver; ahora lo hará la gente que te quiere”, sostuvo el ministro.

Argumentos y contexto político-cultural

En su anuncio, Sturzenegger citó al clásico Cinema Paradiso para reforzar su postura y remarcó que la censura formal no existe desde hace décadas, pero que persistían estructuras que la habilitaron en el pasado. También señaló que el INCAA fue creado durante el gobierno de Onganía, como parte de un esquema de control cultural, y reivindicó la necesidad de “desarmar esas estructuras”.

Por último, el ministro celebró la gestión del presidente del INCAA, Carlos Pirovano, y afirmó que el decreto “devuelve libertad a la cultura”, al tiempo que criticó a gobiernos anteriores por mantener un enfoque que, a su juicio, coloca al Estado por encima de las decisiones de las familias.

Fuente: TN