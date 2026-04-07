En medio de las protestas encabezadas por la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Gobierno nacional confirmó la finalización del programa Volver al Trabajo (VAT) y explicó que la medida responde al cumplimiento del plazo previsto y a una reorientación de la política social.

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La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, a través de un documento difundido en la misma jornada en la que se realizaron cortes de rutas en distintos puntos del país en rechazo a los recortes en la asistencia.

Según precisó la cartera, el programa -creado como reformulación del ex Potenciar Trabajo- tenía una duración estipulada de dos años, plazo que se cumplió en abril con la liquidación de la última asignación mensual no remunerativa para sus beneficiarios.

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Desde el Gobierno señalaron que el cierre del VAT formaba parte del diseño original y que la medida implica redirigir recursos hacia políticas consideradas de “mayor impacto social”. En ese marco, remarcaron que el objetivo del programa había sido facilitar la transición hacia el empleo formal y reducir barreras de acceso al trabajo registrado.

A diferencia de su antecesor, el Volver al Trabajo incluía la participación prioritaria de los beneficiarios en instancias de capacitación laboral coordinadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral. Antes de la finalización, además, se notificó a los participantes sobre nuevas alternativas de formación, como vouchers para cursos de oficios y capacitación profesional.

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En paralelo, el Ministerio destacó el fortalecimiento de otras herramientas de asistencia directa. Según informó, la Tarjeta Alimentar registró un incremento del 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo acumularon subas del 561%.

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“La estrategia apunta a consolidar un esquema de asistencia directa, sin intermediarios, y a generar incentivos para la inserción en el empleo formal”, señalaron desde la cartera, en línea con la reconfiguración de las políticas sociales impulsada por el Ejecutivo.

La confirmación del cierre del programa se da en un contexto de creciente tensión social, con organizaciones que cuestionan el recorte de planes y reclaman la continuidad de los programas de asistencia.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas