Tras lograr la media sanción en el Senado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una nota en Radio Mitre dio detalles sobre los tres ejes que (según el Ejecutivo) constituyen el eje del proyecto de modernización del régimen laboral argentino.

La iniciativa obtuvo el respaldo mayoritario de la Cámara alta en una sesión que se extendió por varias horas y marca un paso clave en la agenda legislativa del presidente Javier Milei. Tras ese avance, la normativa debe ahora superar el tratamiento en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Durante la entrevista Sturzenegger sostuvo que la reforma descansa en tres ejes principales que, según el oficialismo, buscan modernizar el mercado de trabajo argentino.

1. El “carancheo” en las relaciones laborales

El primer eje señalado por el ministro fue lo que definió como el fenómeno del “carancheo”, una expresión para describir cómo, según él, distintos actores extraen recursos de la relación laboral generando rigideces y mayores costos. Sturzenegger explicó que la reforma apunta a transparentar y ordenar estas dinámicas, reduciendo la incertidumbre en procesos como actualizaciones de montos en juicios laborales.

2. Negociación salarial y laboral más flexible

El segundo eje tiene que ver con la negociación colectiva y salarial. Sturzenegger explicó que el sistema actual, con mecanismos preponderantes de negociación centralizada, impide adaptar acuerdos a las realidades regionales y sectoriales. La reforma busca promover una mayor flexibilidad y permitir que empleadores y trabajadores negocien condiciones más alineadas con sus contextos particulares.

3. Reducción de la “industria del juicio”

El tercer eje al que se refirió el ministro fue la llamada “industria del juicio”, término con el que aludió al uso intensivo de la litigiosidad laboral para obtener beneficios extraordinarios. Sturzenegger aclaró que no se modifica la indemnización básica, que sigue siendo un mes de salario por año de servicio, pero que la reforma introduce mecanismos para que la actualización de montos y la duración de los procesos sea más previsible.

Desde el Ejecutivo celebraron la media sanción como un “punto de inflexión en la historia laboral argentina” y un paso hacia la modernización del mercado de trabajo.

Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de críticas: distintos sectores sindicales y agrupaciones opositoras advierten que los cambios podrían debilitar derechos laborales y precarizar las condiciones de empleo, señales que ya se observan en protestas y debates públicos.

Con el proyecto a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados, la discusión sobre el alcance real de las modificaciones y su impacto en trabajadores y empresas continuará siendo un tema central del debate público y político en los próximos días.