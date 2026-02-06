El Gobierno Nacional avanzó este viernes con una profunda reestructuración del sistema de salud de las fuerzas uniformadas. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 88/2026, el presidente Javier Milei dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevos esquemas diferenciados de cobertura sanitaria.

La medida, según se detalla en el texto oficial, responde a un “desequilibrio financiero sostenido” que arrastraba el IOSFA en los últimos años. Entre las causas señaladas figuran el incremento constante de los costos médicos y la complejidad de administrar un padrón unificado que incluía tanto a personal militar como a integrantes de fuerzas de seguridad, con regímenes laborales y previsionales distintos.

Con la nueva normativa, el Ejecutivo apunta a segmentar la cobertura, ordenar la administración de recursos y adaptar el sistema de salud a las particularidades de cada fuerza.

Un nuevo esquema para las Fuerzas Armadas

El decreto crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará como un organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Esta entidad deberá garantizar como cobertura mínima las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Estarán incorporados a la OSFA:

El personal militar en actividad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El personal civil que se desempeñe en las Fuerzas Armadas o en la propia obra social.

Los militares retirados, pensionados y los jubilados civiles de esos organismos.

El grupo familiar primario de los afiliados titulares.

Cobertura diferenciada para las fuerzas federales

En paralelo, el DNU establece la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional y contará con las mismas obligaciones mínimas de cobertura que la OSFA.

Este nuevo sistema incluirá a:

El personal en actividad de la Gendarmería Nacional con estado militar.

El personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina con estado policial.

Los empleados civiles de estas fuerzas o de la OSFFESEG.

El personal retirado o pensionado de Gendarmería y Prefectura, así como los jubilados civiles.

Los familiares directos de los afiliados.

Período de transición y garantías de atención

La normativa fija un plazo de hasta 365 días para completar el proceso de liquidación del IOSFA y concretar el traspaso de afiliados, bienes, contratos y obligaciones hacia las nuevas entidades.

Durante ese lapso, el Ministerio de Defensa deberá designar un administrador encargado de coordinar la transición y supervisar el funcionamiento del sistema. El decreto subraya como eje central la continuidad de las prestaciones médicas, especialmente en los tratamientos en curso, con el objetivo de evitar interrupciones en la cobertura de los afiliados mientras se implementa el nuevo esquema.

La reconfiguración del sistema de salud de los uniformados se suma así a la batería de reformas impulsadas por el Gobierno en áreas consideradas estructurales, con foco en la reducción del déficit y la reorganización del gasto público.