La decisión fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada, que señalaron que la medida se aplicará a quienes no concurran a sus puestos de trabajo o no cumplan funciones durante la jornada de protesta, prevista para el jueves si ese día se trata el proyecto en el recinto.

Ads

Desde el oficialismo sostienen que ya actuaron del mismo modo en paros anteriores y remarcan que los trabajadores “pueden hacer lo que quieran”, pero que el descuento salarial será automático.

Puede interesarte

El paro contará con la adhesión de gremios del transporte, por lo que no habrá colectivos, trenes ni subtes durante 24 horas. Además, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que se movilizará al Congreso, mientras que la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) adherirá a la huelga pero sin marcha.

Ads

La tensión creció luego de que el oficialismo introdujera cambios en el capítulo de licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados del proyecto. Sin embargo, los sindicatos sostienen que la iniciativa mantiene artículos que, según afirman, “quitan derechos” y no garantizan la creación de empleo.

Fuente: Infobae

Ads