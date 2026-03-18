La decisión fue oficializada mediante una resolución conjunta firmada por los ministerios de Salud y Economía, junto con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). A partir de ahora, será este organismo el encargado de evaluar caso por caso las solicitudes de patentes, sin los condicionamientos técnicos que regían hasta el momento.

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La normativa eliminada contenía un conjunto de pautas específicas para el examen de patentabilidad en invenciones químico-farmacéuticas, lo que en la práctica implicaba mayores restricciones para la aprobación de nuevas patentes en el país.

Desde el oficialismo aseguran que el cambio busca simplificar los procesos y alinear el sistema argentino con estándares internacionales, otorgando mayor flexibilidad al esquema vigente y ampliando las facultades del INPI en la materia.

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Desde el Ejecutivo aclararon que la medida no tendrá efectos sobre los productos que ya se encuentran en el mercado, por lo que no se prevén modificaciones inmediatas en la disponibilidad de medicamentos actuales.

La resolución derogada fue implementada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y establecía criterios técnicos detallados para limitar el patentamiento en el sector farmacéutico. Con su eliminación, el Gobierno avanza en una política de desregulación que busca incentivar la innovación y facilitar el ingreso de nuevas tecnologías médicas.

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La decisión se inscribe en una serie de reformas impulsadas por la actual administración en distintos sectores de la economía, con el objetivo de reducir regulaciones y promover inversiones.