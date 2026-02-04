Bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Mesa Política del Gobierno (integrada por funcionarios de mayor confianza del presidente) se reunirá en el despacho central para analizar el mapa de votos y los puntos de fricción que aún persisten entre aliados y posibles aliados parlamentarios.

El foco principal del encuentro estará puesto en hacer un repaso exhaustivo del soporte que tiene el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados en torno al proyecto que propone una modernización del régimen laboral argentino.

Una de las principales fuentes de resistencia política sigue siendo el artículo de la iniciativa que propone una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, modificación que muchos gobernadores consideran perjudicial para las finanzas provinciales por su impacto en la coparticipación federal de ingresos.

Desde el Ejecutivo sostienen que la baja impositiva es un incentivo para dinamizar la creación de empleo y que sus efectos reales se percibirán en etapas posteriores, mientras que mandatarios provinciales advierten que la merma de recursos podría resentir la ejecución de políticas locales clave.

Además de Bullrich y Adorni, participarán de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El objetivo central del encuentro es definir hasta dónde está dispuesto a ceder el oficialismo para consolidar una mayoría confortable en el Senado, en un escenario donde los votos de los bloques aliados (como el PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales) serán determinantes para abrir el debate y sancionar la norma.

Desde el Gobierno aseguran que la negociación avanza, aunque todavía sin cerrar todos los capítulos sensibles del texto. En ese marco, no se descarta que la Mesa Política se reúna nuevamente antes del inicio del debate legislativo con el objetivo de ajustar detalles y consolidar la estrategia para la sesión definitoria.