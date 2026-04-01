El Gobierno declaró “organización terrorista” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
La medida se inscribe en un giro de la política exterior y reaviva el reclamo de justicia por los atentados de los años 90.
El Gobierno de Javier Milei avanzó en la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, una decisión de alto impacto político y diplomático que combina factores judiciales, geopolíticos y de política interna.
La inclusión de este cuerpo militar iraní en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) implica la posibilidad de aplicar sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones operativas a sus integrantes o eventuales redes de apoyo.
La medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno argentino en materia de seguridad y alineamiento internacional, en un contexto global atravesado por tensiones crecientes en Medio Oriente.
En ese escenario, la decisión puede leerse como un acercamiento a las posiciones adoptadas por países como Estados Unidos, que ya había designado a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista en 2019.
Uno de los principales fundamentos de la decisión oficial es la vinculación atribuida a estructuras iraníes con los atentados terroristas ocurridos en Argentina en la década de 1990.
La decisión se suma a otras acciones recientes del Gobierno. En enero de 2026, la Argentina ya había declarado como organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de élite que forma parte de la Guardia Revolucionaria.
La calificación de “terrorista” a una institución estatal extranjera no está exenta de controversias. Se trata de una decisión que pocos países han adoptado en relación con la Guardia Revolucionaria, debido a sus implicancias diplomáticas. La medida podría generar tensiones en la relación bilateral con Irán y condicionar la participación argentina en ámbitos multilaterales.
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