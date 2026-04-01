El Gobierno de Javier Milei avanzó en la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, una decisión de alto impacto político y diplomático que combina factores judiciales, geopolíticos y de política interna.

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La inclusión de este cuerpo militar iraní en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) implica la posibilidad de aplicar sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones operativas a sus integrantes o eventuales redes de apoyo.

La medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno argentino en materia de seguridad y alineamiento internacional, en un contexto global atravesado por tensiones crecientes en Medio Oriente.

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En ese escenario, la decisión puede leerse como un acercamiento a las posiciones adoptadas por países como Estados Unidos, que ya había designado a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista en 2019.

Uno de los principales fundamentos de la decisión oficial es la vinculación atribuida a estructuras iraníes con los atentados terroristas ocurridos en Argentina en la década de 1990.

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La decisión se suma a otras acciones recientes del Gobierno. En enero de 2026, la Argentina ya había declarado como organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de élite que forma parte de la Guardia Revolucionaria.

La calificación de “terrorista” a una institución estatal extranjera no está exenta de controversias. Se trata de una decisión que pocos países han adoptado en relación con la Guardia Revolucionaria, debido a sus implicancias diplomáticas. La medida podría generar tensiones en la relación bilateral con Irán y condicionar la participación argentina en ámbitos multilaterales.