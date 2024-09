El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, rechazó de manera terminante el fuerte ajuste que el presidente Javier Milei le pidió a los gobernadores al presentar el Presupuesto 2025.

“No vamos a hacer ese ajuste, nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque queremos lo contrario”, dijo Bianco en una conferencia de prensa. Y dejó en claro que el ajuste que impulsa la gestión libertaria “es inútil e innecesario”.

“El ajuste se ve cotidianamente, cuando la gente no tiene para llegar a fin de mes. Ahora quieren que nosotros emulemos esa práctica. Veamos los resultados que tuvieron esas políticas: caída de los ingresos, desfinanciamiento de las universidades y parate de obra pública”, destacó Bianco, luego que Milei le pidiera a los mandatarios un ajuste de US$60.000 millones para reducir el gasto total a 25 puntos del PBI el año próximo.

Puede interesarte

“No vamos a hacer ese ajuste, no vamos a participar de ese ajuste porque creemos lo contrario. No es una cuestión ideológica, la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado ni que hagamos un ajuste. A donde vamos nos piden más medicamentos, hospitales, patrulleros, escuelas y aulas, y eso es más Estado”, agregó.

En esa línea, el funcionario del Gobierno de Kicillof aclaró: “Nosotros no lo vamos a hacer porque no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires. El gobernador ha sido elegido para un segundo mandato para fortalecer el Estado y para asegurar más derechos a la población bonaerense. El Estado funciona en conjunto con el mercado; aunque quieran instalar la falsa dicotomía de si es Estado o mercado, todos los países del mundo son economías mixtas”.

Y sobre este punto de las economías mixtas, Bianco chicaneó al presidente: “Quizás Milei no lo sabe porque sólo estudió el libro de microeconomía uno. Los países con mayor Estado son los países más desarrollados”.

Finalmente, al ser consultado sobre el Presupuesto que la provincia elaborará para el año próximo, explicó que lo está confeccionando el ministro Economía, Pablo López, junto con el gobernador y que cuando esté finalizado lo van a trabajar con los bloques oficialistas.

Puede interesarte

Pero aclaró: “No va a ser un presupuesto de ajuste como nos pide el presidente Milei, porque no es lo que creemos que se necesite en la provincia de Buenos Aires. El pueblo bonaerense no le ha dado un mandato al gobernador para ajustar, sino todo lo contrario”.

En el Pacto de Mayo firmado en San Miguel de Tucumán el 9 de julio figura el objetivo de que el gasto público consolidado alcance al 25% del PBI, pero no establece fecha. De hecho, los economistas estiman que eso “llevará varias administraciones”.

Entre enero y agosto, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron $6,4 billones menos entre transferencias discrecionales y coparticipación en comparación con 2023.

Fuente: DIB