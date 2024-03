Mientras tanto, el SMN arrojó alertas amarillas para ciertas localidades correntinas, tales como Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. En este sentido, se trata de tormentas que podrán estar acompañadas por ráfagas de viento muy intensas, con importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Asimismo, de acuerdo al SMN, podría caer una abundante caída de agua en cortos períodos, tal como sucedió esta madrugada.

Si bien por el momento no se pronostican lluvias de la misma intensidad, lo grave de la situación es que sucederán en un terreno inundado y que no tiene más capacidad. “Esto hace que una situación que ya está complicada, se complique aún más por eso se mantiene la alerta, pero no es que se espera que vuelvan a llover 200 milímetros más pero es un terreno que no puede recibir más agua”, explica la profesional en diálogo con este medio.

La Estación Meteorológica del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) explicó que desde las 4 hasta las 4.55 habían caído en la Capital 97.5 milímetros de agua. Hasta esa hora, se habían registrado ráfagas de viento de 38,6 kilómetros por hora.

A través de los videos que circularon por las redes sociales, se pueden ver distintas imágenes que retratan rápidamente lo que sucedió: una madre cargando a su hijo dentro de su casa, con el agua a la altura de los hombros, después de perder todo; niños en el interior de su vivienda, sentados arriba de una mesa a pocos centímetros de ser alcanzados por el agua. En ambos casos, también se nota una cantidad de artículos del hogar flotando en el medio de las casas.

La caída de un mural ubicado sobre la avenida Italia fue tan solo una de las graves consecuencias que dejó este fenómeno climático. A esta postal del temporal se sumaron otras como la de autos flotando, gente moviéndose en bote por las calles, casas y parques como el Camba Cuá -ubicado sobre calle 9 de Julio- inundados. Incluso hasta comercios saqueados y responsables detenidos. Uno de estos actos sucedió durante la mañana cuando un grupo de personas aprovechó la situación para saquear una farmacia ubicada entre las inmediaciones de la avenida Cazadores Correntinos y Río Juramento.

Por su parte desde el ministerio de Seguridad de la Nación, comunicaron que efectivos de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional “sosteniendo la vocación de acompañamiento y cuidado constante a la población” asisitieron a los ciudadanos en emergencia. Se trató de un trabajo en conjunto con la Policía de Corrientes y Defensa Civil.

Además, auxiliaron a una mujer que era trasladada en ambulancia al hospital en pleno trabajo de parto, que había quedado varada por la crecida de las aguas. Por eso, la intervención de los federales fue central para lograr su arribo a tiempo al centro de salud en compañía de un paramédico.

La Fuerza también realizan recorridas por zonas comerciales en prevención de actos delictivos colaborando con la tranquilidad de los vecinos.

Fuente: Infobae.