El Gobierno nacional confirmará en los próximos días la convocatoria a sesiones extraordinarias para el tratamiento del Presupuesto 2026, presentado en septiembre, y que podría incluir la discusión de reformas tributarias, laborales y previsionales, según confirmaron fuentes oficiales a medios nacionales.

Ads

“Estamos emplazados para dictaminar la próxima semana. Con el compromiso de las extraordinarias, la idea es postergar el debate en la búsqueda de mayores consensos”, señalaron desde la Casa Rosada, tras el triunfo electoral del oficialismo.

Puede interesarte

La estrategia busca ganar tiempo hasta diciembre, cuando asuma la nueva composición del Congreso. Con el recambio legislativo, La Libertad Avanza (LLA) aspira a controlar las principales comisiones y consolidar una mayoría propia en Diputados. Según estimaciones oficiales, el bloque libertario contaría con 107 legisladores entre propios, PRO y UCR, y necesitaría el respaldo de solo 13 más para aprobar el Presupuesto.

Ads

“La idea es continuar sesionando de corrido. Parar solo en Navidad y Año Nuevo”, deslizaron allegados al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque aclararon que por ahora es solo una posibilidad.

Puede interesarte

Entre los temas a incluir en el temario figuran el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la repatriación de divisas, y una reforma laboral orientada a “modernizar el empleo y reducir litigiosidad”, impulsada desde el Consejo de Mayo.

Ads

En declaraciones a una radio nacional, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, adelantó que el temario de extraordinarias “será amplio” y reflejará el eje del programa económico del presidente Javier Milei.

“Conociéndolo al Presidente, no descansa en su afán de sacar a la Argentina adelante. No descarto que haya un llamado a extraordinarias”, sostuvo.

Ads

Mientras tanto, la Casa Rosada intensifica el diálogo con los gobernadores aliados para garantizar apoyos en el Congreso. El jueves próximo Milei encabezará una cumbre con entre 15 y 17 mandatarios provinciales, acompañado por Catalán, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Hay gobernadores que se han mostrado en contra de determinados proyectos, pero con los que podemos encontrar más coincidencias que diferencias. Están a favor de las reformas estructurales”, aseguró una fuente de Jefatura de Gabinete.

La convocatoria a sesiones extraordinarias marcará el inicio de un nuevo capítulo político para Milei, decidido a avanzar con su agenda de ajuste fiscal, desregulación y reestructuración del Estado antes de fin de año.

Fuente: Infobae