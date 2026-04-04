El Gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país tras la orden oficial que le exigía salir en un plazo de 48 horas. La medida había sido dispuesta luego de que fuera declarado “persona no grata”, en el marco de una creciente tensión diplomática entre ambos países.

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La decisión fue comunicada por el canciller Pablo Quirno, quien aseguró que el funcionario iraní ya no se encuentra en territorio argentino. La expulsión se produjo como respuesta a un duro cruce entre ambos gobiernos, luego de que Argentina endureciera su postura internacional frente a Irán.

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El conflicto se intensificó en los últimos días tras la decisión del Ejecutivo de calificar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, lo que generó una reacción inmediata de Teherán. En ese contexto, el Gobierno consideró inaceptables las declaraciones del régimen iraní y avanzó con la medida diplomática.

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Este episodio marca un nuevo punto de tensión en la relación bilateral, en un escenario internacional atravesado por conflictos en Medio Oriente y un alineamiento más firme de la Argentina con Estados Unidos e Israel.

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