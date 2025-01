El Gobierno confirmó el hackeo de Mi Argentina y de la aplicación SUBE del miércoles por la noche, donde se dejaron mensajes en contra de Javier Milei. El Ejecutivo cuestionó la falta de inversión en ciberseguridad y responsabilizó a las gestiones anteriores por el episodio.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología detalló que el hackeo al sitio web oficial del Gobierno ocurrió a las 21.30 de este miércoles. Allí se modificaron los encabezados y los pies de página, pero no el contenido informativo del portal.

“El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones”, señalaron en el comunicado publicado en la red social X (exTwitter).

Durante una hora no se pudo acceder a determinada información ni concretar trámites tanto en Mi Argentina como en la aplicación SUBE, donde se observaron desde videos hasta mensajes referidos a un nuevo hackeo e insultos contra el Presidente.

La cartera que encabeza Darío Leandro Genua advirtió que este nuevo hackeo “es un firme recordatorio de la necesidad urgente de inversión para fortalecer la infraestructura y la seguridad informática”. Se trata del segundo ciberataque en lo que va del año.

El comunicado de la Secretaría responsabilizó al Congreso por la falta de inversión en ciberseguridad: “Dicha inversión no pudo ser concretada por este Gobierno, contemplada en el DNU 656/2024, por culpa de un grupo de diputados y senadores del Congreso de la Nación que optaron por jugar a la alta política en vez de garantizar los fondos destinados a la lucha contra estos delitos”.

“Estamos trabajando para dar solución a este incidente y ya logramos que los sitios funcionen nuevamente con normalidad, pero reiteramos la necesidad de invertir en Ciberseguridad”, cerraron en el comunicado publicado a las 2 de la madrugada de este jueves.

Desde el Gobierno no detallaron si hubo filtración de datos durante el hackeo del miércoles por la noche, algo que suele ocurrir con frecuencia en los ciberataques contra organismos del Estado.

Los ciberdelincuentes identificados como “h4xx0r1337 $gov.eth” dejaron mensajes en torno burlesco indicando “really? hacked again!?” (¿de verdad? ¿hackeado de nuevo?). Además, en el pie de página del portal incluyeron un mensaje en contra del mandatario al publicar “fuck Milei”.

El pseudónimo “gov.eth” refiere a un hacker conocido en el ámbito de la ciberseguridad y hacktivismo debido a su historial de infiltraciones. El ciberdelincuente es reconocido no solo por generar una vulnerabilidad en los sistemas de instituciones públicas y privadas, sino que expone las fallas estructurales de seguridad informática y suele dejar mensajes políticos y sociales.

En esta oportunidad, usó el portal de Mi Argentina para sumar otro mensaje sobre la reincidencia del hackeo y cuestionar las medidas implementadas. “ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol”, expresó el responsable del hackeo.

De esa manera, el responsable del hackeo expuso la fragilidad del sistema informático del gobierno e incluso lo mostró a través de su presunto perfil en Instagram. Allí compartió un video donde mostró los sitios que habían sido modificados junto a la frase “Feliz navidad al gobierno”. Además, en su perfil se observan videos del 2021, 2022 y 2023 donde personalidades como Duki y Bizarrap saludan al hacker y agradecen por escuchar su música.

Más allá de los portales de Mi Argentina y la aplicación SUBE, otro de los sitios que se vieron afectados fue la web oficial de Gendarmería Nacional, donde al ingresar se observaba “error 503″. Es decir, un código de estado HTTP que indica que el servidor no está disponible temporalmente.