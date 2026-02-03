El Gobierno nacional considera que cuenta con los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa, y busca darle impulso durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo mantiene negociaciones con distintos bloques con el objetivo de garantizar el tratamiento de la iniciativa en el Senado, instancia que funcionará como cámara de origen. En la Casa Rosada aseguran que existe un “piso” de votos que permitiría iniciar el debate formal del proyecto, aunque reconocen que algunos artículos continúan siendo objeto de conversaciones.

La reforma laboral forma parte del paquete de leyes que el Gobierno incluyó en el temario de extraordinarias, vigentes hasta el 27 de febrero. En ese marco, el oficialismo apuesta a consolidar acuerdos que le permitan avanzar no solo con este proyecto, sino también con otras iniciativas consideradas prioritarias para su programa de gobierno.

Las negociaciones están encabezadas por la mesa política del Ejecutivo, que mantiene contactos con legisladores aliados y representantes de provincias. En ese esquema, algunos gobernadores y dirigentes provinciales plantearon reparos sobre determinados puntos de la iniciativa, lo que abrió una instancia de diálogo para intentar acercar posiciones sin modificar los lineamientos centrales del proyecto.

Desde el Gobierno indicaron que la intención es comenzar el tratamiento legislativo en las próximas semanas. De obtener dictamen favorable en el Senado, la reforma pasará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo también deberá reunir consensos en un escenario parlamentario fragmentado.

La iniciativa propone cambios en el marco normativo del mercado laboral y es considerada clave por el Ejecutivo para avanzar con su plan de reformas. El resultado de las negociaciones legislativas será determinante para definir el alcance y el ritmo de la agenda parlamentaria en el inicio del año político.