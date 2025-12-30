El Ejecutivo municipal le solicitó al Concejo Deliberante una nueva prórroga hasta el 16 de enero para presentar el Presupuesto 2026.

La solicitud incluye al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2026 de la Administración Central, los Entes Descentralizados y Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), así como a las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

“Fundamos el pedido realizado en la necesidad de incorporar el impacto presupuestario de las recientes negociaciones paritarias celebradas con el Sindicato de Trabajadores Municipales que tendrán vigencia hasta enero de 2027, el análisis de las propuestas de adecuación de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto realizado por la Comisión Técnica de Investigación y Redacción para el Estudio, Análisis y Formulación de Propuestas a la Ordenanza Complementaria de Presupuesto”, indicaron desde el gobierno comunal en la documentación presentada ante el HCD, a la cual El Marplatense tuvo acceso.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el presupuesto debe presentarse antes del 30 de octubre de cada año. No obstante, el gobierno local ya pidió otras prórrogas.

La primera iba a vencer el pasado 30 de noviembre, y también solicitó una autorización al Legislativo para extender el plazo hasta el 31 de diciembre.

