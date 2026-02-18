El Gobierno nacional aseguró que la crisis de Fate “no es nueva” y atribuyó la situación a “conflictividad gremial”,

La Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia virtual de conciliación entre las autoridades de la empresa y los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en un intento por encauzar el conflicto generado por el abrupto cese de actividades en la planta de San Fernando.

Desde Casa Rosada, el Gobierno nacional aseguró que la crisis de Fate “no es nueva” y atribuyó la situación a “conflictividad gremial”, leyes laborales consideradas “arcaicas” y decisiones de sectores sindicales con “ideologías extremas” que, a su juicio, habrían llevado a la empresa a “una situación terminal”.

Las críticas se centraron en el liderazgo de SUTNA y, en particular, en su secretario general, Alejandro Crespo quien fue detenido esta mañana durante las protestas dentro de la fábrica y luego liberado, según informaron fuentes oficiales.

La audiencia busca que la empresa y el gremio expliciten sus posiciones frente al procedimiento iniciado tras el anuncio del cierre, aunque fuentes oficiales advirtieron que “las chances de revertir la decisión son casi nulas”, dado que Fate ya comunicó que pagará el 100 % de las indemnizaciones correspondientes.

En el comunicado oficial que el propio directorio de Fate difundió al dar a conocer el cese de operaciones, la firma argumentó que decisiones estratégicas y “cambios en las condiciones de mercado” (incluyendo la apertura comercial y la caída de la demanda local) fueron factores determinantes en su decisión.

Desde el sindicato, las declaraciones oficiales fueron rechazadas. SUTNA denunció que el cierre de la planta fue “totalmente ilegal” y aseguró que incumplió con los procedimientos establecidos, además de responsabilizar al Gobierno por políticas económicas que habrían profundizado la crisis industrial.

Los trabajadores protagonizaron protestas dentro y fuera de la planta, en medio de un clima de fuerte tensión y presencia policial, en respuesta a la noticia que impacta directamente sobre cientos de familias.