En la Casa Rosada aseguran que el proceso de desinflación está consolidado y confían en que la variación mensual pueda bajar del 1% a partir de agosto, con la expectativa de iniciar con “cero” tras la segunda mitad del año.

Con gran parte del Gabinete en receso, en el entorno del presidente Javier Milei celebraron que el índice anual fue el más bajo desde 2017 y remarcaron que se logró sin controles de precios, sin intervención directa sobre el dólar y sin medidas como Precios Cuidados.

Desde Balcarce 50 atribuyeron la aceleración de diciembre a factores estacionales vinculados a las fiestas y el turismo, y relativizaron el impacto del último registro mensual. “No hay preocupación. Lo importante es que enero sea menor que diciembre y lo será”, deslizaron fuentes oficiales.

En la misma línea, funcionarios del área económica insistieron en que la inflación es un fenómeno monetario y que los efectos de la política de emisión cero aún tienen rezagos. “La fuerte contracción de la cantidad de dinero y la caída en la demanda explican el proceso de desinflación”, señalaron, en sintonía con el diagnóstico del ministro Luis Caputo.

El propio Milei ratificó días atrás que el objetivo del Gobierno es que la inflación mensual “empiece con cero” en la segunda mitad de 2026. Según explicó, el freno a la emisión monetaria desde mediados del año pasado permitirá profundizar la desaceleración de precios en los próximos meses.

En el oficialismo consideran que la baja de la inflación es uno de los principales logros de la gestión libertaria y confían en que la tendencia descendente se sostenga, aun en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y alta volatilidad política y económica.

Fuente:Infobae