El Gobierno nacional intenta recuperar impulso en el Congreso y ya puso la mira en una sesión del Senado prevista para el 4 de junio. Allí buscará avanzar con el tratamiento de pliegos judiciales, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con holdouts por el default de 2001. La estrategia oficial apunta a mostrar orden político tras semanas de tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.

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La hoja de ruta legislativa fue analizada en una reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde volvieron a coincidir Santiago Caputo y Martín Menem luego de las diferencias que se hicieron públicas en los últimos días. Desde el Gobierno aseguraron que el encuentro estuvo enfocado en las reformas pendientes y en la necesidad de sostener acuerdos parlamentarios para los próximos meses.

Para reunir los votos, el oficialismo volverá a apoyarse en gobernadores dialoguistas, especialmente del Norte, además del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En Balcarce 50 destacan que esa alianza ya permitió aprobar proyectos como la reforma laboral y ahora buscan repetir esa dinámica para impulsar iniciativas como el Súper RIGI, la ley de lobby, ludopatía y cambios en el etiquetado frontal de alimentos.

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En paralelo, el Ejecutivo también busca fortalecer vínculos políticos pensando en el escenario electoral de 2027. Entre las prioridades económicas aparece el Súper RIGI, un régimen para grandes inversiones con beneficios fiscales y cambiarios, mientras que la reforma electoral y el Código Penal continúan trabados por falta de consensos y diferencias internas dentro del oficialismo.

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