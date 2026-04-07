El Gobierno busca apoyo de gobernadores para avanzar en el Congreso
Santilli se reunió con los mandatarios de San Luis y Corrientes para asegurar respaldo a las reformas del Ejecutivo. La votación por la Ley de Glaciares será una primera señal.
Desde el oficialismo se retomó las negociaciones con gobernadores aliados para fortalecer su armado en el Congreso de cara al tratamiento de las reformas que impulsa el Ejecutivo.
En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en Casa Rosada a Claudio Poggi, de San Luis, y a Juan Pablo Valdés, de Corrientes. El objetivo fue asegurar respaldo parlamentario para la agenda oficialista.
La primera prueba será este miércoles, cuando Diputados trate la reforma de la Ley de Glaciares, uno de los proyectos que el oficialismo considera clave.
Durante los encuentros también se abordaron otros temas de gestión y el vínculo entre Nación y las provincias. En paralelo, la Casa Rosada busca sostener apoyos en un contexto de tensión fiscal para los distritos.
Fuente: TN
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