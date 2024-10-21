El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Arquitectura, avanza con el proyecto de refacción y renovación integral de la Rambla y de los espacios públicos comunes que comparten el Casino Central y el Hotel Provincial.

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Al respecto, Katopodis señaló: “Con estas obras, vamos a recuperar un patrimonio que es referencia y orgullo de Mar del Plata y también de todos los argentinos. Estamos convencidos de que en la defensa de la identidad cultural de nuestra provincia también estamos construyendo futuro”.

Las tareas consisten en la recuperación de solados y del equipamiento urbano; la restauración y reposición de baldosas en la rambla, recovas y el boulevard del sector del Hotel Provincial y el Casino; la desobstrucción y reparación de los desagües pluviales; la colocación de nuevas luminarias LED en la línea de costa; y la puesta en valor de las estructuras de piedra, escaleras y rampas.

Además, se prevé reconstruir los sectores verdes originales, rediseñando el paisajismo con vegetación, cestos para residuos y bancos, restituyendo también el cerco de madera para separar este sector de la playa.

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Asimismo, se realizará la restauración de las esculturas emblemáticas de los lobos marinos y los monolitos extremos, y del revestimiento de piedra en los muros que separan un sector del otro.

Las obras, que abarcarán 31.500 m2 de superficie, se ejecutarán en dos etapas, a partir de la finalización de la temporada de verano 2025 para no restringir completamente el uso del espacio público y evitar incomodidades a habitantes y turistas.

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Con la puesta en valor de la Rambla del Mar del Plata, se recuperará y preservará un patrimonio histórico nacional, devolviéndole su identidad y condiciones originales, y mejorando su entorno con espacios de calidad que fomenten la integración urbana y social, disminuyan la contaminación visual en el frente costero y optimicen la seguridad peatonal.

El Ministerio tiene como eje de gestión la Infraestructura para el Sistema de Ciudades, que comprende obras y proyectos de Infraestructura Cultural, Patrimonial e Identidad para la restauración, refuncionalización, preservación y puesta en valor de bienes patrimoniales, edificios y monumentos históricos que hacen a la cultura e identidad bonaerense.