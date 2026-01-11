El Gobierno nacional firmó los contratos de concesión de 741 kilómetros de rutas estratégicas del país, que desde esta semana quedaron en manos de empresas privadas. La medida forma parte de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones e incluye corredores clave del Mercosur y el Puente Rosario–Victoria, con impacto directo en el transporte, la logística y los costos de circulación.

El dato central es que dos concesionarias comenzarán a administrar, explotar y mantener seis trazas nacionales, entre ellas las rutas 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario–Victoria (RN 174). La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. se hará cargo del Tramo Oriental, rebautizado como Autovía del Mercosur, mientras que una Unión Transitoria de Empresas (UTE) gestionará el Tramo Conexión, denominado Conexión Alto Delta.

Las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y conforman un corredor estratégico para el comercio regional con Brasil y Uruguay. Según destacó el Ejecutivo, estas vías conectan pasos fronterizos, zonas productivas y puertos clave del Gran Rosario, por lo que se espera que la nueva gestión privada potencie las exportaciones y mejore la infraestructura logística.

Como cierre, desde el área económica remarcaron que el nuevo esquema no contará con subsidios estatales, a diferencia del sistema anterior, considerado deficitario. Además, se estableció un esquema de peajes 100% electrónicos, con tarifas iniciales de $3.563 en el Tramo Oriental y $3.385 en el Tramo Conexión, una decisión que vuelve a poner en debate el impacto de las privatizaciones en los costos para los usuarios y el rol del Estado en la gestión vial.

Fuente: Dib

