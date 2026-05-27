El Gobierno nacional oficializó este martes el pase a disponibilidad de 58 trabajadores de la Unidad Turística Chapadmalal, en el marco de la reestructuración impulsada sobre los complejos turísticos estatales. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Jefatura de Gabinete.

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Según se informó, la medida también afecta a otros 19 empleados del complejo Embalse, en Córdoba. En el caso de Chapadmalal, desde ATE detallaron que 48 trabajadores pertenecen a planta permanente y otros 10 tenían contratos vigentes hasta fin de año.

El pase a disponibilidad implica que los empleados dejan de prestar tareas de manera habitual, aunque deben permanecer localizables y asistir ante cualquier convocatoria del Estado. Además, podrán realizar capacitaciones o desempeñarse en áreas tercerizadas de la administración pública.

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La decisión se da mientras el Ejecutivo nacional avanza con su proyecto para otorgar en concesión los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse por un plazo de 30 años. Desde el Gobierno sostienen que buscan atraer inversiones privadas para restaurar y modernizar las instalaciones, aunque por el momento todavía no se abrió ningún proceso formal de licitación.

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