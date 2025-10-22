Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizaron a la aerolínea aérea argentina Humming Airways Sociedad Anónima para que pueda operar servicios de transporte aéreo tanto internos como internacionales, realizando vuelos regulares y no regulares de pasajeros y carga.

El Gobierno autorizó a una aerolínea fundada por jóvenes a operar de forma regular

Así fue como quedó establecido en la la Disposición 37/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la cual indica que la empresa ya se encuentra cumpliendo con todas las exigencias del Código Aeronáutico y sus reglamentaciones vigentes.

También se indicó que la compañía tendrá que acreditar sus certificados digitales de explotador en los próximos 180 días para mantener la autorización, ya que si no lo hace podría sufrir una serie de sanciones que incluyen la caducidad de los permisos que recibieron.

Esta autorización se encuentra enmarcada en el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales y la Ley 17.285, el cual regula los servicios aéreos del país, y desde el ANAC destacaron que durante las instancias del asesoramiento técnico se habían expedido favorablemente con respecto a los servicios solicitados por la aerolínea.

Qué vuelos ofrece la aerolínea argentina Humming Airways

Por otro lado, se supo que la empresa lanzó el 11 de febrero sus servicios regulares comerciales, que conectan Aeroparque con Venado Tuerto (Santa Fe) y Villa María (Córdoba), mientras que en abril sumaron vuelos a Tandil, Olavarría y Villa Gesell, a la vez que están por lanzar ofertas a Paraná y Concordia (Entre Ríos), además de a Montevideo y Paysandú (Uruguay).

La empresa fue fundada en abril del año pasado, creada como parte del marco de la nueva política aerocomercial impulsada por el Gobierno, y está liderada por tres jóvenes de unos 20 años, siendo uno de ellos Francisco Simón Errecart, CEO y piloto privado, encargado de dirigir a un equipo de 22 integrantes.

