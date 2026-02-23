La medida fue oficializada mediante la Resolución 174/2026, publicada en el Boletín Oficial, e integra la tercera y última fase de la denominada “Red Federal de Concesiones”.

La convocatoria, que incluye tramos de ocho corredores estratégicos distribuidos en 11 provincias del país (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Chaco y Mendoza) se enmarca en el plan oficial de transferir al sector privado la construcción, explotación, mantenimiento, administración y prestación de servicios en rutas nacionales de alto tránsito.

Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, la Etapa III permitirá que la Red Federal de Concesiones supere los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país, abarcando rutas que concentran aproximadamente el 80 % del tránsito nacional. El funcionario señaló en su cuenta oficial de la red social X que se estima que la adjudicación de esta última etapa estará completada hacia finales de mayo, con lo que “todas las obras de la red vial concesionada ya estarán en curso”.

Los sectores incluidos en la licitación abarcan tramos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, además de accesos y variantes relevantes para la producción regional y la circulación de cargas.

De acuerdo con el texto oficial, la iniciativa se rige por la Ley 17.520 y el régimen de obra pública por peaje. El objetivo declarado es asegurar la ampliación, conservación, mantenimiento y operación de las rutas concesionadas, así como la prestación de servicios al usuario y la generación de ingresos adicionales que permitan nuevas inversiones.

Desde la administración nacional remarcaron que el plan no implicará subsidios públicos. La financiación corresponderá íntegramente a la inversión privada adjudicataria, lo que, según el Gobierno, contribuirá a aliviar las cuentas públicas y reducir déficits asociados al financiamiento estatal de la infraestructura vial.

Las autoridades sostienen que el proceso busca mejorar los estándares de operación y mantenimiento, incrementar la seguridad en los corredores y generar beneficios tangibles para los usuarios y para el desarrollo productivo de las economías regionales.

La licitación fue publicada en la plataforma oficial Contrat.AR, y el plazo para la presentación de ofertas vence el 18 de mayo de 2026. La convocatoria se mantendrá abierta por siete días para los interesados que cumplan con los requisitos formales, luego de lo cual una comisión evaluadora específica analizará las propuestas.