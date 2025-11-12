Tras el descarrilamiento de la formación 3358 del tren Sarmiento, ocurrido en las inmediaciones de la estación Liniers y que dejó más de 20 personas heridas -diez de ellas con politraumatismos-, el Gobierno nacional aseguró que el episodio responde a “20 años de desinversión” en el sistema ferroviario. En paralelo, se inició una investigación interna a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), además de una causa judicial en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini.

Desde Trenes Argentinos informaron que el incidente se produjo durante un cambio de vías y que el tren logró frenar “a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional”. El conductor fue sometido a exámenes toxicológicos y se investiga si existió alguna falla técnica o humana.

El episodio se suma a otros antecedentes recientes, como el choque del tren San Martín en 2024, y refuerza la postura del Ejecutivo de avanzar en la reestructuración del sistema ferroviario. En ese sentido, el decreto 525/2024 declaró la emergencia ferroviaria por dos años, en base a un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que evidenció un elevado índice de descarrilamientos y deficiencias estructurales en infraestructura y material rodante.

Desde la Secretaría de Transporte, conducida por Luis Pierrini, se informó que desde la declaración de la emergencia se destinaron 530.000 millones de pesos a obras prioritarias. El 37% de ese monto fue dirigido a la renovación de vías, el 40% a la compra de repuestos y reparación de material rodante, y el 16% a mejoras en señalamiento ferroviario.

Aunque el presidente Javier Milei ha manifestado su intención de avanzar con la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), fuentes oficiales aclararon que no está previsto hacerlo en el corto plazo. La empresa estatal, que gestiona líneas urbanas, regionales y de larga distancia, deberá atravesar un proceso de “acomodamiento” para facilitar el interés de operadores privados. Entre las medidas proyectadas se encuentran la actualización tarifaria y la reducción de la dotación de personal.

Desde Casa Rosada evitaron atribuir el accidente a fallas de gestión y señalaron que el sistema ferroviario se encuentra en estado crítico desde hace años. “No es un tema de gestión sino de 20 años de desinversión”, indicaron fuentes oficiales, y agregaron: “El mercado siempre resuelve los problemas”.

Fuente: con información de Infobae