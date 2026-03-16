El Gobierno nacional aseguró que dispone de los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para julio, que ascienden a unos 4288 millones de dólares entre capital e intereses de bonos Bonares y Globales. En los últimos días, funcionarios del área económica buscaron transmitir tranquilidad a los mercados respecto del cumplimiento de esos compromisos.

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El presidente Javier Milei hizo referencia al tema durante su participación en la “Argentina Week”, donde sostuvo que el país contará con suficientes dólares para afrontar los pagos. En ese contexto, también pidió cautela al Banco Central para evitar que la compra de divisas genere presiones inflacionarias.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo relativizó el peso de los compromisos de este año y sostuvo que los pagos de capital de los bonos en manos privadas rondan los 1500 millones de dólares cada seis meses. Sin embargo, los vencimientos de julio incluyen tanto capital como intereses y alcanzan una cifra superior a los 4200 millones de dólares.

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La estrategia oficial para cubrir esos pagos combina distintas fuentes de financiamiento. Entre ellas se encuentra la colocación de deuda en el mercado local: el Tesoro ya captó 500 millones de dólares a través de un nuevo bono en moneda extranjera con legislación local y proyecta emitir hasta 2000 millones antes de los vencimientos de mitad de año.

Desde el equipo económico también señalaron que podrían sumarse otras herramientas para reforzar los recursos, como privatizaciones o la utilización del superávit fiscal para afrontar los intereses. Con estas alternativas, el Gobierno busca evitar por el momento una vuelta al financiamiento en los mercados internacionales y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda.

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