Tras el bombardeo lanzado por Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, el Gobierno argentino expresó su respaldo a la ofensiva militar liderada por la administración de Donald Trump y el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.

“El mundo hoy despierta más libre y en paz”, escribió el ministro de Defensa, Luis Petri, quien recordó que Argentina ha sido víctima del terrorismo vinculado a Irán. Su mensaje fue rápidamente reposteado por Milei, al igual que el del vocero presidencial Manuel Adorni, quien sentenció: “Terrorismo nunca más. Fin”.

Aunque el mandatario no emitió hasta el momento declaraciones propias, desde su entorno aseguran que sus publicaciones en X tienen la intención de “mostrar lo que los medios no quieren mostrar”, más allá de que representen de forma literal su posición. No se espera, por ahora, una comunicación formal de la Oficina del Presidente ni de la Cancillería.

Durante una reciente entrevista con LN+, Milei calificó a Irán como una “teocracia genocida” y destacó el rol de Israel como defensor de la civilización occidental. “Israel ya nos salvó de Irak en 1981, de Siria en 2007, y ahora lo está haciendo otra vez. Está salvando la cultura occidental”, afirmó. En ese marco, criticó al progresismo global y lo acusó de “atacar los valores judeocristianos, que son la base del capitalismo”.

El respaldo de Milei a Israel no es nuevo. Hace apenas unos días culminó una extensa gira por ese país, donde fue recibido por las principales autoridades israelíes, firmó un memorándum contra el terrorismo y el antisemitismo, y anunció el traslado de la Embajada argentina a Jerusalén en 2026. Además, fue distinguido con el Premio Génesis y se convirtió en el primer presidente argentino en hablar ante la Knéset.

La embajada israelí en Buenos Aires agradeció el gesto del gobierno argentino, destacando la “profunda amistad” entre ambas naciones. "Reconocer el derecho de Israel a defenderse frente a las amenazas de Irán es también defender la lucha por un mundo libre de terrorismo", expresó en un comunicado.

Milei también compartió mensajes de referentes aliados como la diputada Sabrina Ajmechet, quien celebró que “gracias a Israel y a Estados Unidos, el mundo es un lugar más seguro”, y del legislador Agustín Romo, quien afirmó que “Argentina está del lado correcto por primera vez. Y lo más importante: del lado ganador”.

