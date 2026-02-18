El Ministerio de Capital Humano presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia para apelar el fallo que ordena restituir la pensión por viudez a Cristina Fernández.

Ads

La decisión judicial que se busca revertir fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ordenó restituir de manera provisoria el pago de la pensión vitalicia que Cristina Kirchner percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. La ANSES había suspendido ese beneficio mediante la Resolución N° RESOL-2024-1092-ANSES-ANSES tras la condena en la causa Vialidad que incluye inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En el recurso presentado ante la Corte Suprema, el Ejecutivo sostiene que la sentencia de la Cámara contiene una “manifiesta errónea aplicación del derecho” y afecta el principio de legalidad. Según la presentación oficial, la asignación otorgada a ex mandatarios no es una jubilación convencional (que se funda en aportes previsionales) sino una asignación honorífica asociada al desempeño del cargo, que estaría condicionada a la vigencia de normas éticas y legales sobre conducta pública.

Ads

El Gobierno sostiene que la sentencia no consideró adecuadamente la prohibición legal expresa que rige para el cobro de beneficios honoríficos en casos donde existe una condena penal firme con inhabilitación absoluta. Es decir, sostiene que la restitución de la pensión implicaría contrariar normas específicas que condicionan el acceso a estos beneficios en función de antecedentes judiciales adversos.

Otro punto clave del escrito oficial apunta a la medida cautelar que ordenó restituir el pago de la pensión mientras se dirime el fondo del juicio. En el planteo se argumenta que la decisión de la Cámara Federal constituiría un “prejuzgamiento” al adelantar efectos concretos respecto de un derecho que todavía está en discusión principal, y que la propia naturaleza de la asignación honorífica no justificaría una tutela provisoria de esa magnitud, ya que no sería un beneficio alimentario destinado a cubrir necesidades básicas.

Ads

Este nuevo capítulo judicial se produce en un contexto en el que la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner sigue en el centro de la agenda política del país. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad, donde fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra analizando los recursos presentados por las partes para confirmar o revocar esa sentencia en los próximos días.