El Gobierno Nacional oficializó una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones agropecuarias, una medida esperada por las cadenas de granos y subproductos que, según señalaron fuentes oficiales, forma parte del proceso de alivio fiscal previsto para el sector. La decisión fue publicada mediante el Decreto 877/2025, que establece bajas permanentes en las alícuotas aplicadas a los principales complejos agroindustriales.

De acuerdo con la normativa, las retenciones quedarán fijadas de la siguiente manera: soja baja de 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; y girasol, de 5,5% a 4,5%. La reducción impacta en las cadenas de mayor peso exportador del país y es presentada por el Ejecutivo como un paso adicional en la estrategia de estímulo a la producción.

Desde el Gobierno destacaron que la eliminación gradual de las retenciones “ha sido siempre una prioridad” y que el camino hacia un esquema impositivo más liviano estará condicionado por la evolución de las variables macroeconómicas. De esta manera, sostuvieron que la medida apunta a mejorar la competitividad de la agroindustria, responsable de cerca del 60% de las exportaciones argentinas.

Empresas agroindustriales y entidades del sector vienen reclamando desde hace años una baja en la presión impositiva sobre las exportaciones, al considerar que limita la capacidad de inversión y el crecimiento de la producción. En ese sentido, especialistas señalan que la medida podría mejorar la ecuación económica de productores y exportadores, aunque advierten que su efecto depende también del comportamiento de los precios internacionales, el tipo de cambio y los costos internos.

Con la nueva reducción, el Gobierno apuesta a consolidar el rol del campo como uno de los motores de la economía nacional. Según fuentes oficiales, el objetivo final es generar un escenario de mayor competitividad externa, impulsar la producción regional y sostener el empleo en las cadenas agroindustriales.

