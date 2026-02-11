Según explicó el funcionario, la señal estatal dejará de llamarse “Televisión Pública” como parte de una transformación que el Gobierno considera simbólica.

Adorni aclaró que el canal no podrá ser privatizado debido a impedimentos legales vigentes. Sin embargo, remarcó que eso no impide avanzar en modificaciones estructurales y de identidad.

En ese marco, volvió a tomar fuerza el nombre histórico “Canal 7: Argentina TV”, que reemplazaría a la actual denominación. La iniciativa apunta a marcar una nueva etapa para la emisora estatal, tanto en términos de gestión como de posicionamiento.

La TV Pública, que a lo largo de su historia tuvo distintas denominaciones (entre ellas ATC y Canal 7), podría así retomar una identidad vinculada a sus orígenes, en un contexto de redefinición del rol de los medios públicos.

Por el momento, no se informaron plazos concretos para la implementación del cambio ni detalles sobre otras modificaciones en la programación o estructura del canal.

