El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió hoy que el Gobierno analiza la posibilidad de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Al ser consultado con respecto a si el presidente Milei analiza la posibilidad de designarlos por decreto, respondió que "son alternativas que están en análisis".

"El Ejecutivo ha presentado -como establece la Constitución- candidatos a ministros de la Corte que no ha sido tratada aún por el Senado y estamos con una Corte que va a quedar con 3 miembros en los próximos días, con lo cual hay una preocupación del Gobierno en que la Corte esté integrada", expresó.

La referencia es a Juan Carlos Maqueda, quien cumple en diciembre 75 años, edad límite establecida para ocupar su cargo, por lo que el Máximo Tribunal perderá a uno de sus cuatros miembros y hasta el momento los pliegos no han avanzado en el Parlamento.

El miércoles, el jefe de Estado reveló que no descartaba nombrar a Lijo y García Mansilla a través de un decreto. "Nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos, hemos enviado los pliegos al Senado, que tiene que dictaminar. Yo no voy a estar dando posiciones antes de que el Senado no avance con el tema", manifestó el mandatario durante una entrevista.

Cuando específicamente le consultaron si desmentía el rumor de nombramiento de jueces vía decreto por comisión, como hizo Mauricio Macri en diciembre de 2015 -aunque después se retractó-, Milei evadió la respuesta: "Necesitamos que operen los mecanismos institucionales. Nosotros hemos presentado los pliegos y estamos cumpliendo con todos los pasos. Esa es la situación real. Yo estoy esperando que actúe el Senado. Cuando tenga respuesta, veré cómo tengo que funcionar. Necesitamos que se expida el Senado".

Sin embargo, el ministro Francos reconoció que al oficialismo le cuesta "un esfuerzo enorme" avanzar en el trámite parlamentario, debido a que cuenta con minoría en ambas cámaras.

Los dos postulantes presentados por el Gobierno defendieron sus pliegos ante las preguntas de los senadores en agosto, pero hace un mes y medio la negociación por las candidaturas se empantanó. La comisión de Acuerdos del Senado no emitió despachos sobre las postulaciones.

El Gobierno, además, anunció el envío al Senado de pliegos para vacantes en la Justicia. Son 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, según confirmó en conferencia de prensa el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo. Ahora la Casa Rosada espera una señal del kirchnerismo para los pliegos de los dos jueces para la Corte Suprema, lo que podría avanzar en sesiones extraordinarias en diciembre.

Finalmente, el jefe de ministros señaló que La Libertad Avanza contará con más legisladores en el futuro para poder tener una posición sólida en el Congreso y permitirles una negociación "más fluida".

Fuente: Clarín